Oliver Frank: Der Schlagersänger ist tot!

Der Musiker ist bereits am 25. Februar "nach kurzer und schwerer Krankheit" gestorben. Das teilte sein Management jetzt via Facebook mit. Was die genaue Todesursache ist, wurde bisher noch nicht verraten. Allerdings berichtete er Anfang Februar auf seinem eigenen Facebook-Account von Untersuchungen in der Universitätsmedizin Göttingen. Der Schlager-Star musste sich einer "Herz-Echokardiographie, Bronchoskopie und zu guter Letzt noch Kernspintomographie" unterziehen.