Oliver Frank: Neue Details zu den Todesumständen!

"Unser langjähriger Künstler und Freund Oliver Frank ist am Freitag nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben. Wir sind tief erschüttert. Wir werden Oliver unglaublich vermissen"; hieß es zuvor in einem Statement seines Managements. Im Laufe seiner Karriere konnte er riesige Erfolge feiern: So tritt er mit dem Hit "Italienische Sehnsucht" im Jahr 1996 in der ZDF-Hitparade auf, der Song "Nichts als die Wahrheit" eroberte die Charts und erst 2020 feierte er sein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Bei "Schlager sucht Liebe" versuchte er 2019 die große Liebe im TV zu finden.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen. Welche Promis verstorben sind, erfahrt ihr hier im Video: