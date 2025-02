Oliver Pocher: Bitteres TV-Aus! RTL setzt ihn auf die Straße

"Ich schiebe das jetzt mal an, aber da ist noch viel mehr geplant in den Bereichen Entertainment, Sport und Musik", so der Comedian. Vermarktet werden soll seine eigene App nicht: "Wer was von uns will, der findet uns. Ich glaube da brauchen wir keine Agentur. Wir haben genügend Kontakte in der Branche." Auf Instagram kündigte er sein Vorhaben aber immerhin schon an: "Am Freitag geht's ENDLICH los mit der Pocher App & dem Pocher Club", schreibt er zu einem Vorschau-Video.