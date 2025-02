Stefan Raab: Zoff mit Oliver Pocher! Er ergriff die Flucht

Raab spricht zwar (noch) nicht öffentlich über sein Verhältnis zu Oliver Pocher, doch Pocher bekam erst kürzlich am eigenen Leib zu spüren, was Raab mittlerweile von ihm hält. "Vor einer Woche standen wir gemeinsam am Fahrstuhl zur Loge beim 1. FC Köln. Stefan zog es vor, nicht mit mir zwölf Sekunden in einem Raum zu stehen. Er nahm die Treppe."

Raab ist für Pocher außerhalb des Rampenlichts "der verschüchtertste Mensch, den es gibt". Obwohl beide in Köln wohnen und sich gelegentlich über den Weg laufen, grüßt er Pocher nicht mal. Beim Kampf gegen Regina Halmich (48) erteilte er Pocher sogar Hausverbot.

Vielleicht ging Raab einfach davon aus, dass Pocher das Event für seine eigenen Zwecke kapern würde. Dass das "Bild"-Interview über Raab zwei Tage vor dem Start von Pochers erster App "Pocher.Club" veröffentlicht wurde, ist schließlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch kein Zufall ...