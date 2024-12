Oliver Pocher: "Grenze überschritten!" Biyon Kattilathu bricht ENDLICH sein Schweigen

"Das war schon herausfordernd", erinnert sich Biyon jetzt im Interview mit Sender RTL. "Ich verzeihe relativ schnell. Ich sehe direkt, wo das Problem ist. Ich brauche einen Moment vielleicht – wie jeder Mensch – um so ein bisschen in die Außenbetrachtung zu gehen, aber dann bin ich relativ schnell drin. Das heißt: Wenn ich mich aufrege, bleibe ich nicht in dieser Emotion, sondern ich gehe relativ schnell raus und denke mir so: 'Eigentlich hat derjenige echt ein großes Problem!'"