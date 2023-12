Oliver Pocher: Kehrtwende im Zoff mit Biyon Kattilathu? Das steckt dahinter!

Am vergangenen Freitag (15. Dezember 2023) stand Biyon Kattilathu mit seinem Bühnenprogramm "Lebe. Liebe. Lache." im Stadttheater Euskirchen auf der Bühne und begeisterte seine Fans. Doch mit einem Gast hat der Motivationscoach vermutlich nicht gerechnet: Oliver Pocher! Denn ausgerechnet der Ex von Amira Pocher tauchte vor dem Stadttheater auf und quatschte als "Glückskeks-Guru" verkleidet die Zuschauer seiner Show an. "Du hast doch auch keinen Bock hier zu sein, oder?", soll der Comedian laut "RTL" gegenüber den Fans gesagt haben. Zu einem anderen Gast soll er gesagt haben: "Wie? Du bist heute Abend mit zwei Frauen hier? Das ist ja schon fast Biyon-Style."

Dass dem Sicherheitspersonal von Biyon Kattilathu der überraschende Auftritt von Oliver Pocher weniger gefallen hat, dürfte klar sein. Und trotzdem kam es an diesem Abend zu einem kleinen Weihnachtswunder! Denn statt den Ex von Amira Pocher einfach des Platzes zu verweisen, wurde das Biyon-Double in den Backstage-Bereich eingeladen - zu einem privaten Gespräch mit dem Motivations-Coach.

Was genau hinter verschlossenen Türen zwischen den Männern passiert ist, ist unklar. Oliver Pocher verriet danach laut "RTL": "Das war ja ein ganz lustiges Zusammentreffen mit meinem neuen Freund Biyon." Und einen Tag später äußerte sich Oliver Pocher gegenüber "BILD" optimistisch, dass es in Zukunft weniger Zoff geben wird: "Dann werden wir noch einmal darüber sprechen und dann ist das Thema auch beendet und dann machen wir nur noch lustige Sachen und haben auch eine schöne Zeit." Die Zeit wird zeigen, ob der Frieden anhalten wird - doch es wäre ein wahres Wunder kurz vor Weihnachten!