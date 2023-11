Oliver Pocher: Jetzt holt er zum öffentlichen Rundumschlag gegen Ex-Frau Amira Pocher aus

Man könnte meinen, Olli durchlebt gerade noch einmal die schlimmsten Phasen eines pubertären Trennungsschmerzes. Obwohl er genau darüber oft und gern bei anderen Promi-Paaren lästert, trägt er nun all seine Gefühle in die Öffentlichkeit. Wir erinnern uns: An Amiras Geburtstag postete er herzzerreißende Worte auf Instagram. "Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um Dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt." Als die sentimentale Masche nicht klappte, seine Verflossene sich vielmehr als erste Amtshandlung im Single-Leben eine Katze zulegte, griff der düpierte Tierhaarallergiker tief in die Trotzkiste, löschte gemeinsame Fotos und ätzte öffentlich gegen Amiras süße Rache.

Als auch das nicht die gewünschte Reaktion brachte, wechselte er flugs zurück zur Retro-Rührseligkeit, postete am vierten Hochzeitstag erinnerungsselige Schnappschüsse von der Traumhochzeit in der Südsee. Doch auch das scheint seine Ex nicht zu erweichen. Weil sie einen neuen Freund hat? Mit dem Motivationscoach Biyon Kattilathu versteht sie sich in letzter Zeit jedenfalls blendend. Vielleicht sollte Olli doch langsam mal seine Würde zusammenkratzen und sich damit abfinden, dass es wohl keine weiteren Hochzeitstage mit Amira geben wird.