Oliver Pocher: Klatsche für Amira! Hat er ihre Firma Fayble gekauft?

"Ich sitze einfach zu Hause am Tisch. An dem Tisch, an dem ich öfter mit Amira gesessen habe. Wie ihr durch die Presse feststellen konntet, gibt es Amira und mich nicht mehr. Aber wir sind trotzdem glücklich und fröhlich miteinander. Und es gab noch mehr, das mit Amira zu tun hatte, nämlich diese wunderbare Marke: Fayble", beginnt der 46-Jährige in seinem Instagram-Reel. Olli sagt dann, dass sie sich nun "geeinigt und das geklärt" hätten. Mit gewohntem Sarkasmus erklärt er weiter: "Mir ist es wichtig, für die Arbeitsplätze in Deutschland, für die Wirtschaft, für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber auch für Influencer und Content Creator, aber vor allem für mich und meine Kinder, diese Marke aufrechtzuerhalten. Und wie ich das mache und warum ich das mache und warum ich eigentlich der 'Vater der Veranstaltung' bin, das erfahrt ihr alles demnächst. Fayble is back."

Ob diese Entscheidung beidseitig war? Amira äußerte sich bislang nicht dazu.