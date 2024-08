Oliver Pocher: Mit hübscher Blondine in Paris! Doch sie ist nicht die Einzige

Wie die "Bild" jetzt erfahren haben will, reiste Oliver Pocher nicht alleine nach Paris, um den olympischen Spielen beizuwohnen. Er war in Begleitung einer hübschen Blondine unterwegs und zeigte sich mir ihr sogar in aller Öffentlichkeit – er im lässigen Freizeit-Look, sie aufgestylt im grünen Kleid mit Sonnenbrille und Hut. Viel mehr ist über ihre Identität nicht bekannt. Eins will die Zeitung jedoch erfahren haben: Olli und sie sollen sich gut verstehen, etwas Ernstes sei es jedoch nicht. Die "Bild" spricht von einer Liaison, von denen Olli scheinbar aktuell mehrere haben soll.

Beim Rammstein-Konzert in Gelsenkirchen, einen Tag nach der Scheidung von Amira, wäre Olli ebenfalls in weiblicher Begleitung gewesen. Diesmal jedoch nicht von nur einer Frau, sondern von gleich zwei Blondinen. Mit ihnen habe der Comedian bereits zuvor beim "Parookaville"-Festival in Weeze gefeiert. Die Frauen sollen, laut "Bild" beide gelernte Friseurinnen sein und eine von ihnen, wäre ebenfalls Ollis Paris-Begleitung gewesen. Oliver Pocher selbst äußerte sich bislang zu keiner der beiden Frauen. Ein wenig Spaß sei dem Moderator nach all dem Trennungs-Drama vielleicht auch einfach mal gegönnt.

