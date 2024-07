Amira Pocher: Abrechnung mit Freundin Sandy Meyer-Wölden! "Schwer hintergangen & verlassen"

Das war's mit der Freundschaft! In ihrem Podcast "Liebes Leben" verrät Amira Pocher nun, warum sie weder mit ihrem Ex Oliver Pocher, noch mit Sandy etwas zu tun haben will. Die Zweifach-Mama gibt zu, dass sie sich noch heute von Sandy "schwer hintergangen und verlassen" fühlt. Dahinter stecke nicht etwa, dass ihre einstige Freundin direkt nach der Trennung ihre Rolle im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" übernommen hat und damit jetzt mit Ex Olli große Erfolge feiert. Amira sei lediglich enttäuscht über die Art, wie über sie in diesem gesprochen wurde.

Die Sticheleien ihres Ex und seiner ersten Ehefrau in ihrem Podcast haben sie sehr verletzt, wie sie nun zugibt. "Ist ja ’ne reine Schikane gewesen mit der Fotomontage, mit allem Drum und Dran, mit den ganzen Beleidigungen, die man so stehen lässt mit der Hetze, die man dadurch mir gegenüber gefördert hat und das alles ist in wenigen Tagen passiert", klagt sie rückblickend. Dass ihre einstige Freundin Sandy sich sofort auf Ollis Seite schlug und sogar über seine Witze auf Amiras Kosten lachte, hat die 31-Jährige bitter enttäuscht: "Freunde würden sowas nicht machen, würden sich daran nicht beteiligen und das ist halt einfach das, was ich als verletzend empfand und immer noch empfinde."

Und das, obwohl Amira die Freundschaft von Sandy und Olli erst wieder so richtig ins Laufen gebracht hat, wie sie weiter durchsickern lässt: "Ich habe getan, was ich konnte, damit jeder glücklich ist und damit es den anderen Kindern gut geht." Amira selbst hätte sich für Sandy eingesetzt, wenn Olli öffentlich über seine Ex-Frau herzog. Sie "habe Haltung gezeigt" und Ollis Anschuldigungen gerade gebogen. Dass Sandy ihr nach all dem so in der Rücken fällt, hätte sie wohl nicht erwartet. Amiras bitteres Fazit? "Für mich ist es einfach klar, dass sich daraus gezeigt hat, wer Freund und wer kein Freund ist."

