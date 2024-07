Oliver Pocher: "Sag's doch einfach." Er bricht sein Schweigen nach dem Liebes-Outing seiner Ex Amira

Der Comedian wirft Amira in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" vor, dass sie mittlerweile "Influencer-Taktiken" anwenden würde. "Sachen, über die wir uns früher lustig gemacht haben, macht sie jetzt selbst." Er spielt damit auf eine gewisse Doppelmoral an. "Erst immer verneinen und verleugnen, dass man einen Partner hat." Er hätte es besser gefunden, wenn seine Noch-Ehefrau direkter gewesen wäre. "Man muss es doch nicht so geheimnisvoll aufladen. Sag's doch einfach." Amira habe "mit dem angebandelt, mit dem sie anbandeln möchte, und das ist ja auch ihr gutes Recht", sagt Pocher. Trotzdem sei es für ihn "verletzend" und "nicht nur positiv" gewesen. "Und auch jetzt den Auftritt, und wie er stattgefunden hat, und die Begleitumstände, hätte ich anders mir ausgesucht." Kein Wunder. Olli betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass er nicht die Trennung wollte, sondern Amira die treibende Kraft war.