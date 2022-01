Oliver Pocher: Skurrile Enthüllung! Amira ist schockiert

Ist Olli zu geizig?

In seinem Podcast "Die Pochers hier" stellt Olli klar: "Ich zahle grundsätzlich aus Prinzip nie fürs Pinkeln an der Toilette!" Und er weiß sich mittlerweile zu helfen! "Ich gehe immer durch den Kindereingang. Das geht bei mir teilweise auch ohne, dass ich mich bücken muss. Da laufe ich aufrecht durch", so der 43-Jährige.

Dafür hat Ehefrau Amira allerdings kein Verständnis. "Da bist du wirklich zu geizig, obwohl du sogar noch 50 Cent gegenrechnen kannst, wenn du dir etwas kaufst. Dann sind wir bei 20 Cent und du bist dir bei 20 Cent fürs Pinkeln zu schade." Auweia...

