Oliver Pocher: Tränen! So traurig ist er wirklich

Gerade mal wenige Monate ist es her, dass Oliver (45) und Amira Pocher (31) ihre Trennung bekannt gaben. Seither liefern sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht. Am vergangenen Samstag trafen Amira und Olli bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin aufeinander. Jetzt spricht Olli mit seiner Ex-Frau und neuen Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (40) über den Abend und wird dabei sogar emotional...