Oliver Pocher & Amira Pocher: Ehe vor dem Aus wegen seiner Ex-Frau

Kaum ist der Mann aus dem Haus, tauschen die Frauen sich aus. So auch Amira und Sandy. Und die verbündeten sich direkt gegen Olli, der das auch schnell zu spüren bekam. In einem Interview lästerte er über Sandy als geldgierig. "Das ist nicht fair. Sandy ist keine Goldgräberin, wie du sie immer hinstellt", wetterte Amira. Er müsse lediglich Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlen, für sich habe Sandy nie etwas verlangt. "Das muss man ihr anrechnen!", springt Amira für ihre Vorgängerin in die Bresche.

