Oliver Pocher & Claudia Obert: Der Zoff eskaliert

Eine fiese Spitze kann sich Oli dann doch nicht verkneifen. "Aber vielleicht ist das in deinem dauerhaften Alkoholrausch nur noch in verschwommener Erinnerung. Prost!" Autsch, das hat gesessen! Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann dieser Streit in die nächste Runde geht...

Claudia sucht derzeit bei "Claudias House of Love" nach ihrem Traummann! HIER bei Joyn könnt ihr exklusiv die neuen Folgen der Dating-Show streamen.*

Oliver Pocher war vor Amira schon mit einigen attraktiven Promi-Frauen zusammen. Mit wem? Das erfahrt ihr im Video: