Oliver Pocher & Ex-Frau Amira: Zoff um die Kinder

Die Scheidung ist durch, doch der Rosenkrieg zwischen Amira und Oliver Pocher (46) geht jetzt erst so richtig los! Denn nun streiten die beiden um ihre Söhne (3 und 4) ... Ollis Auftritt vor Gericht Ende Juli ließ Amira direkt in Tränen ausbrechen, verriet die 31-Jährige jetzt in ihrem Podcast, "Ich habe nur geweint." Amira wirft ihrem Ex vor, seine Anwältin regelrecht auf sie gehetzt zu haben: "Die Frau will ich in meinem Leben nie wiedersehen!", so Amira schockiert. Die Juristin hätte Amira als "Schauspielerin" bezeichnet – und infrage gestellt, ob die Kinder bei der Moderatorin bleiben könnten, da diese ja von ihr vermarktet würden. Auch Amiras "wechselnden Partnerschaften" seien für die Kinder nicht zumutbar. "Ich bin aus allen Wolken gefallen", so Amira entsetzt.