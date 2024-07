Oliver Pocher & Sandy Meyer-Wölden: Zur Probe! Sie sind zusammengezogen

Schon vor einiger Zeit haben die beiden in Sandys Podcast "Mom of 5 – Kinder, Chaos, Glamour" über das Scheitern ihrer Beziehung gesprochen. "Es gab jetzt nicht so den einen Grund. Das klassische 'Man lebt sich auseinander' ist vielleicht auch falsch", erzählt Olli dort. "Nach der Geburt der Zwillinge, wenn auch alles etwas komplizierter war, dachte ich eigentlich, wenn man das überstanden hat, ist man auf einem guten Weg. Aber das war's irgendwie nicht. (...) Wärst du nicht schwanger geworden, hätte es sicherlich vorher schon eine Trennung gegeben, aber so versucht man es dann natürlich."

Seiner Meinung nach habe Sandy die Tendenz, irgendwann einfach wegzulaufen. "Sicherlich ist einer der Punkte, die es schwierig gemacht haben, dass wir komplett anders aufgewachsen sind und eine komplett andere Herkunft haben. Das hat bei uns sicherlich für die eine oder andere Diskussion gesorgt. Es hat nicht sein sollen", fügt er hinzu. Manchmal passt es eben nicht! Dafür verstehen die beide sich als Freunde umso besser ...