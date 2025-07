Oliver Sykes & Alissa Salls: Die Babys sind da! Sie heißen...

Unter dem Beitrag sammeln sich schnell hunderte Likes und Glückwünsche – sowohl von Fans, als auch von bekannten Künstlern wie YUNGBLUD oder den Nova Twins. "Oh mein Gott, die beiden sind so putzig. Alles Gute euch beiden!", schreibt ein User. Ein anderer Fan kommentiert: "Mein Herz, ich kann es absolut nicht ertragen. Ich freue mich so sehr für dich und Oli." Und ein dritter: "Was, die beiden sind schon geboren worden? Ich freue mich so für euch!!" Wir wünschen der kleinen Familie ebenfalls alles Gute!