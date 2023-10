Oliver & Amira Pocher: Mega-Deal geplatzt! So heftig brodelt es hinter den Kulissen

Amira Pocher & Biyon Kattilathu

So haben sie sich kennengelernt

Am 21. Juni war Biyon Kattilathu in ihrem Podcast "Hey Amira" zu Gast. In der Folge ließen Amira Pocher und der Motivationscoach bereits vor den Liebes-Gerüchten durchsickern, wie sie sich kennengelernt haben.