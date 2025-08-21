Pietro Lombardi & Oliver Pocher: Freundschaft nach Laura-Trennung endgültig zerbrochen?
Pietro Lombardi und Oliver Pocher pflegten eine enge Männerfreundschaft. Dann ging etwas schief. Auffällig: Pocher schweigt sogar zu Pietros aktueller Trennung von Laura Maria Rypa. Was steckt dahinter?
Ein Bild aus besseren Tagen: Pietro Lombardi und Oliver Pocher lachend bei einem Promi Charity Event im März 2017.
© IMAGO / Gartner
Pietro Lombardi (33) und Oliver Pocher (47) waren das, was man dicke Kumpels nennen könnte: Ob auf der Bühne, bei gemeinsamen TV-Auftritten oder ganz privat in Köln – die beiden Entertainer standen sich immer nah. Nach der Flutkatastrophe 2021 stellte Pietro unter Beweis, was ihm diese Freundschaft bedeutete: Er nahm Oliver und seine damalige Frau Amira Aly (32) bei sich auf, während deren Haus unbewohnbar war.
Doch spätestens nach dem Polizeieinsatz im Herbst 2024 in Pietros Haus, ausgelöst durch einen heftigen Streit mit Verlobter Laura Maria Rypa (29), kam es - so munkelt man -zum Knacks. Pocher hatte danach nicht gezögert, Details über das Geschehen preiszugeben. Zudem soll er kritisiert haben, dass sich Pietro erst so spät zu den Vorwürfen äußerte. Ein Seitenhieb, der vielen Fans zeigte, dass es zwischen den beiden nicht mehr so locker läuft.
Das sagt Pietro zur angeblich zerbrochenen Freundschaft
Als ein Fan Pietro danach auf Instagram fragte, ob die Freundschaft mit Pocher überhaupt noch existiert, reagierte der Sänger mit Humor. Statt Klartext postete er ein altes Foto, das die beiden Männer mit Tischtennisschlägern in der Hand zeigt. Dazu die Worte: "Ich glaube, die Tischtennis-Niederlage vor sieben Jahren sitzt noch tief. Bis heute konnten wir das nicht klären."
Doch so witzig das klingt – die Wahrheit bleibt im Unklaren. Haben die beiden sich längst entfremdet oder pflegen sie noch eine lockere Verbindung abseits der Öffentlichkeit?
Pocher schweigt zum Beziehungsdrama
Und jetzt? Während Pocher zum letzten Skandal im Hause Lombardi-Rypa noch eine klare Meinung hatte, hüllt er sich diesmal in Schweigen. Pietro und Laura geben ihre sage und schreibe siebte Trennung bekannt – und Pocher hält sich zurück? Wenn gerade er, der sonst zu jedem Skandal seinen Senf dazugibt, plötzlich schweigt, denkt sich manch einer: Da stimmt doch was nicht!
Die Gerüchteküche fängt schon wieder an zu brodeln: Hat Pocher endgültig genug von den ständigen Dramen rund um seinen Freund?