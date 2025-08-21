Pietro Lombardi & Oliver Pocher: Freundschaft nach Laura-Trennung endgültig zerbrochen?

Doch spätestens nach dem Polizeieinsatz im Herbst 2024 in Pietros Haus, ausgelöst durch einen heftigen Streit mit Verlobter Laura Maria Rypa (29), kam es - so munkelt man -zum Knacks. Pocher hatte danach nicht gezögert, Details über das Geschehen preiszugeben. Zudem soll er kritisiert haben, dass sich Pietro erst so spät zu den Vorwürfen äußerte. Ein Seitenhieb, der vielen Fans zeigte, dass es zwischen den beiden nicht mehr so locker läuft.