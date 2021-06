Oliver & Amira Pocher: Sie sprechen über das Aus

"Das ist eine Entscheidung, die uns schon vor einiger Zeit erreicht hat und die wir bedauern, weil es wirklich dank euch eigentlich eine sehr erfolgreiche Sendung gewesen ist", erzählt Oli jetzt in ihrem Podcast. Seine Frau Amira sieht das ähnlich: "Ich muss ja sagen, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir weitermachen. Es war eine spontan entstandene Sendung. Es fing mit vier Sendungen an, am Ende wurden es 36. So wenig erfolgreich war es ja dann nicht, sonst hätte man dann nicht so viele gemacht."