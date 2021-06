Sarah Engels: Mega-Zoff! Jetzt knallt es mit Oliver Pocher

Oli ist ein guter Freund von Pietro Lombardi. Auf seine Ex-Frau Sarah ist er dagegen gar nicht gut zu sprechen. Der Comedian findet es unmöglich, dass die Sängerin ständig ihren Nachwuchs in die Kamera hält. "Mein Tipp, Sarah, ein bisschen weniger vermarkten, ein bisschen weniger die Kinder", fordert er in seiner "Bildschirmkontrolle" auf Instagram. "Ich weiß, es wird geklickt, weil die Musik interessiert nicht so viele Leute, aber diese ganze Familykacke funktioniert wunderbar. Aber du hast das doch nicht nötig."