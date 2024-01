Oliver & Amira Pocher: Süßes Revival! Sie können endlich wieder zusammen lachen

Schön zu sehen, dass sich das ehemalige Paar wieder annähert und gemeinsam Zeit mit der Familie inklusive Ollis Ex Sandy Meyer-Wölden (40) und seinen drei älteren Kids verbringt. So wie vergangene Woche bei einem gemeinsamen Trip in einen Freizeitpark. Auch er scheint gelöst und teilt den Moment der Freude, schreibt zu dem Screenshot eines FaceTime-Anrufs auf Insta: "Für mich einer der schönsten Momente… Amira noch mal zum Lachen bringen". Ein echtes Wunder nach dem ganzen Trennungszoff! Doch für die Kinder ziehen beide jetzt (endlich!) wieder an einem Strang und haben das Kriegsbeil begraben. Wohl das schönste Geschenk für ihren jüngsten Sohn, der am 27. Dezember drei Jahre alt wurde…