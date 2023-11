Oliver & Amira Pocher: Neue Enthüllungen! Er packt alle brisanten Details aus

Während Amira alle Vorwürfe bestreitet, geht Oliver in die Offensive. "Die Pochers schlagen die Kardashians momentan komplett – haushoch. Weil das Storytelling. Also pass auf: Die Amira Pocher zieht in das Haus von der Sandy und dem Oliver Pocher", fasst der Comedian in der neuen Folge zusammen. Und weiter: "Oliver Pocher hat eine Katzenhaar-Allergie. Sie kauft sich erst mal ’ne Katze. Ihr Bruder, mit dem sie jetzt 'nen Podcast macht, der wohnt aber bei ihm." Olli und Amiras Bruder Hima haben trotz des Rosenkriegs immer noch ein gutes Verhältnis.