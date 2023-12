Oliver & Amira Pocher: Techtelmechtel mit Biyon? Das sagt der "Glücks-Keks"-Guru dazu

"Es war eine strange Situation, als ich als Dalai Karma verkleidet Biyon getroffen habe und er sich meine Maske von der Seite angeguckt hat. Dann meinte er, dass ich es an der Seite hätte besser machen können und ich antwortete nur: 'Für dich reicht es", verriet Oliver Pocher gegenüber Luke Mockridge im Gespräch bei ihrem Event "Scheinheiliger Jahresrückblick" am vergangenen Sonntag in Münster.

Nach diesem ersten Schlagabtausch bot Biyon Oliver Pocher die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen, und der wollte wissen: "Hast du Amira gebu***?", wie er gegenüber Luke Mockridge verriet. Für seinen Comedian-Kollegen eine Überraschung: "DAS hast du ihn gefragt?" Doch für Oliver Pocher ganz klar: "Genau das. Was soll ich denn drumherum reden?" Jedoch stritt Biyon Kattilathu diesen Vorwurf direkt ab.

Eine Antwort, die Oliver Pocher wohl nicht wirklich glücklich stimmte, denn auf das Angebot, er könne sich noch die Show des "Glückskeks-Gurus" anschauen und die Männer könnten Nummern austauschen, soll Oliver Pocher geantwortet haben: "Auf gar keinen Fall!" und ergänzte gegenüber Luke: "Bitte. Sollen sie glücklich werden, wenn sie es möchten."

Doch Oliver Pocher konnte sich eine weitere Spitze gegen den angeblichen Liebhaber von Ex Amira nicht verkneifen und tauchte im Laufe der Pocher-Mockridge-Show erneut in der Verkleidung seines Alter Egos "Dalai Karma" auf und parodierte Biyon Kattilathu. Eine Versöhnung sieht wohl anders aus...