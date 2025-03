Olivia Jones: Nach Autobiographie – jetzt wird das Leben der Drag-Queen verfilmt

In der Hauptrolle sehen wir Johannes Hegemann, der den mutigen und herausfordernden Weg des sympathischen Oliver Knöbels nachzeichnet. Ursprünglich aus der Kleinstadt Springe war Oliver schon früh mit Vorurteilen konfrontiert. Annette Frier spielt Olivers Mutter Evelin, die seine Andersartigkeit nicht versteht und daher ablehnt. Oliver entflieht der Enge der Kleinstadt und macht sich auf nach Hamburg: In der bunten und lebhaften Umgebung von St. Pauli findet er schließlich seine Heimat und verwandelt sich in die kraftvolle Kunstfigur Olivia Jones, die ganz Deutschland in ihren Bann zieht.