Olivia Jones: So bunt ging es auf ihrer Sommerparty ab

Als Start in den Abend ging es für einige der geladenen Gäste zu einem KultKieztouren VIP-Quicky mit zwei exklusiven Stationen, zu denen generell nur KultKieztouren Gäste Zutritt haben. Hier präsentierte Olivia Jones ihren Kostümfundus über der Olivia Jones Bar, welcher wohl so einige Gäste zum Staunen brachte. Die Kostüme reichten von Olivias originalen Dschungelcamp-Outfit bis hin zu ihren pompösen Show-Kostümen der letzten 30 Jahre.

Den zweiten und letzten Stopp stellte Olivias SM-Keller mit eigenem Klinikraum dar. Hier wurden die prominenten Gäste von den KultKieztouren Guide Fabian Zahrt und Domina Aurora ordentlich "verarztet".

Im Anschluss ging es dann für die Gäste zum Veranstaltungsort, dem "Bunny Burlesque" auf der großen Freiheit. Hier eröffnete Olivia Jones das Event dann mit einer feierlichen Rede: "Bei uns begegnen sich Menschen, die sonst vermutlich nicht zusammen feiern würden. Das ist auch die Mission in unseren Kiez-Bars, -Clubs und -Theatern und bei unseren KultKieztouren. Dieser Mission sind wir wieder gerecht geworden. Mit einer Gäste-Vielfalt, die wirklich ihresgleichen sucht." In Zeiten wie diesen wären solche Orte und Anlässe viel zu selten geworden.

In ihrer Rede durfte aber natürlich, angesichts des Rassismus-Vorfalls auf der Nordseeinsel Sylt, kein Seitensieb zur aktuellen Situation fehlen: "Das tut echt gut, euch hier so zusammen feiern zu sehen", enthüllt Olivia ganz offen. "Manche würden vielleicht sagen: Vielfalt an der Schmerzgrenze. Aber für mich seid ihr quasi so etwas wie der bunte Gegenentwurf zu Sylter Kaschmir-Nazis."