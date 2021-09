OMG! Chiara Ferragni oben ohne in Paris gesichtet

Modebewusste Fans der Influencerin wissen, was jetzt zutun ist: Nachkaufen! Denn wenn wir eines wissen, dann, dass sich die Outfits von Chiara Ferragni in Windeseile verkaufen. Zur nächsten Party in Berlin, München, Hamburg und Co. dann also mit diesen Nippelpads und diesem transparentem Oberteil.