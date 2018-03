One Direction Harry Styles: Überraschendes Coming-Out!

Huch, haben wir da etwa alle was verpasst? Eigentlich ist One Direction-Star Harry Styles als absoluter Frauenschwarm bekannt. Zu seinen Ex-Freundinnen zählt unter anderem Popqueen Taylor Swift. Darüber hinaus wurde Harry in der Vergangenheit immer wieder mit einigen Victoria's Secret-Models gesichtet.

Umso verwunderlicher ist deshalb nun die neuste Information, die der Star über seine Liebesleben mit der Öffentlichkeit teilt. Ist Harry auch an Männern interessiert?

Harry Styles: Überraschendes Outing

Auch wenn Harry als echter "Womanizer" bekannt ist, wurde immer wieder darüber spekuliert, ob er nicht auch an dem männlichen Geschlecht interessiert sei. Sein neuster Song "Medicine" verschafft nun Klarheit. So singt Harry vor seinem Publikum: "Die Jungs und Mädels sind hier und ich mache mit ihnen rum und es ist okay für mich. Ich komme runter, ich merke, dass ich es mag." Kein Wunder, dass diese Zeilen bei seinen Fans für mächtig Aufregung sorgen. Seine Anhänger sind verwundert und fragen sich: "War dies ein verstecktes Coming-Out?"

Harry Styles: Seine Fans sind begeistert

Ob es sich bei seinen Songzeilen um ein verstecktes Liebes-Outing handelt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Harry gab dazu noch kein Statement ab. Fakt ist jedoch, dass seine Fans von den Lyrics zu "Medicine"´absolut begeistert sind. So wird der Star auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen mit Komplimenten überschüttet.