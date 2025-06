Orlando Bloom und Sydney Sweeney zusammen unterwegs!

Obwohl sich das Paar bisher nicht öffentlich zur Trennung geäußert hat, deutet vieles darauf hin, dass die Beziehung tatsächlich am Ende ist. So war Bloom am Wochenende auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez Bezos (55) in Venedig – ohne Katy Perry. Verwunderlich, war es doch die Sängerin, die mit Lauren vor einigen Monaten einen viel diskutierten Trip ins All wagte und eigentlich eng mit der Braut verbunden schien. Sehr verdächtig!