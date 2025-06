Trennung bei Katy Perry und Orlando Bloom? "Es ist vorbei!"

Aber nicht nur "Page Six" berichtet über die vermeintliche Trennung, auch "People" will von den Problemen der beiden erfahren haben. Der Stress über die schlechte Kritik zu Katys neuem Album "143" soll zu "Spannungen" in der Beziehung geführt haben, heißt es. Die Musikerin sei "nach der Rezeption ihres neuen Albums zutiefst frustriert" gewesen. "Es hat sie sehr gestresst. Orlando zeigte Verständnis, aber es hat trotzdem für Spannungen gesorgt", verkündete eine Quelle dem Magazin. Hinzukämen schlechte Kritiken zu ihrer Tour, die sie ebenfalls enttäuscht und damit die Beziehung belastet hätten.