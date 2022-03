Oscars 2022: Ein Preis geht nach Deutschland!

Hans Zimmer hat einen Goldjungen für seine Filmmusik in "Dune" abgeräumt. Für den Komponist ist es bereits der zweite Oscar, welcher in den 90er Jahren bereits einen Goldjungen für die Filmmusik in "König der Löwen" geehrt wurde. Im Laufe seiner Karriere kann er auf insgesamt elf Nominierungen zurückblicken.