Osterbrot backen: Justin Baldoni verrät sein Familienrezept

Wenn Justin Baldoni den Kochlöffel schwingt, freut sich seine Familie immer sehr. Auf Instagram zeigt der "Jane the Virgin"-Star nun, wie er das fluffige Osterbrot seiner geliebten Oma Grace für seine Liebsten zaubert. "Sie hat alles mit Liebe gemacht", schwärmt er. "Wenn ihr also ihr Rezept nachmacht, sendet ihr etwas Liebe in den Himmel."