Otto Waalkes: Neuanfang mit 74!

Ok, genauer genommen haben der Berliner Rapper Ski Aggu und der niederländische Musiker Joost Klein den bekannten Song von Otto "Friesenjung", der vor 30 Jahren ein Riesenhit war, gesampelt und ihn dann via TikTok um seine Erlaubnis gebeten, den Song veröffentlichen zu dürfen.

Die Videos gingen sofort viral und erreichten schließlich auch Otto. Er gab sein Go für den Song "Friesenjung" von Ski Aggu und Joost, der sich in dem Refrain an Ottos Hit bedient - ebenfalls via TikTok! Direkt am nächsten Tag wurde der Song auf allen Streamingplattformen veröffentlicht und ist mit bereits 1,5 Millionen Aufrufen nach nur zwei Tagen auf Spotify auf einem guten Weg, der Sommerhit des Jahres zu werden!