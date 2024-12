P. Diddy: 3 Männer vergewaltigt - neue schwerer Vorwürfe!

In New York wurden drei neue Anklage gegen den 55-Jährigen eingereicht. Dort heißt es, dass der Musiker 2019 und 2020 drei Männer unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll. Die Taten sollen in zwei Hotels sowie in seinem Haus in den Hamptons ereignet haben. Dort habe Diddy den Männern Drogencocktails gegeben, nach denen sie sich krank gefühlt und die ihr Bewusstsein verändert haben sollen.

Zwei der Männer sollen während der Vergewaltigung zu sich gekommen sein. Einer von ihnen entdeckt dabei angeblich "einen Mann und eine Frau auf dem Bett sitzen, die die Vergewaltigung mit einer Kamera aufnahmen". Es ist allerdings unbekannt, um wen es sich dabei gehandelt hat.

Der Anwalt der Männer hat sich gegenüber "New York Post" zu Wort gemeldet und erklärt, dass"die Übergriffe stattfanden, weil Sean Combs eine reiche, mächtige öffentliche Figur ist, die in der Lage war, einen Vorteil zu ziehen, indem sie diese Männer unter Drogen setzte". Weiter erklärt er: "Eine Klage wird das ihnen angetane Unrecht zwar nicht ungeschehen machen, aber sie ermöglicht den Überlebenden, die Macht und Würde wiederzuerlangen, die ihnen von Sean Combs genommen wurde."

Mittlerweile hat sich auch der Anwalt von Diddy zu den Vorwürfen gemeldet. "Diese Beschwerden sind voller Lügen. Wir werden beweisen, dass sie falsch sind, und Sanktionen gegen jeden unethischen Anwalt beantragen, der fiktive Klagen gegen ihn eingereicht hat", erklärt er in einem Statement.