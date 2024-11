P. Diddy: Mysteriöser Fund! Dieses Beweismaterial sollte alles aufklären

Doch die Anklagen sind nicht das einzige, was den Fall nun ins Rampenlicht rückt. In einem überraschenden Wendepunkt entdeckte die Polizei in einer Zelle, die P. Diddy in Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen nutzen soll, brisantes Beweismaterial. Auf dem Gelände fand man einen Stapel von Dokumenten und Dateien, die angeblich intime Aufzeichnungen über die Opfer und die sexuellen Übergriffe enthalten sollen.

Doch das zuständige Gericht entschied kurz darauf in einer Notfallanhörung das Beweismaterial für unbrauchbar. Die knapp 20 Seiten mussten umgehend vernichtet werden. Ein kleiner Sieg für P. Diddy in seinem Verfahren.

