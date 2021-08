Pachanta: Cristóbal und Britt enthüllen ihre Zukunftspläne

Cristóbal, wie war es für dich, mal auf der anderen Seite einer Castingshow zu stehen?

"Am Anfang war es natürlich purer Luxus und ich habe mich echt sehr darüber gefreut, dass doch so viele Damen mit mir zusammenarbeiten wollen. Von zu Hause aus war es echt total easy, eine Vorauswahl für das Big Final in Hamburg zu treffen. Ganz anders sah es aber dann vor Ort aus. Da stand ich den Kandidatinnen direkt gegenüber und da kommen ja noch andere Aspekte mit dazu. Es war am Ende dann doch etwas emotionaler als erwartet. Dadurch, dass ich selber diese Erfahrung gemacht habe, konnte ich mich perfekt in die Mädels hineinversetzten. Ich wusste genau, was in deren Köpfen abgeht. Die Nervosität, die Angst, zu versagen, Zweifel usw. ... Jeder wollte die Pachanta-Lady werden und man konnte es in den Augen sehen, wie sehr sie das wollen. Wie sehr sie für den Traum, 'Sängerin' zu werden, kämpfen. Aber leider konnte am Ende nur die Eine gewinnen und jede Runde jemanden nach Hause zu schicken, war echt hart. Gott sei Dank war ich da nicht alleine. Am Ende haben wir uns im Team rund um Manuel und Tanja Pielka und Markus Krampe für die Richtige entschieden."

Was hat „Pachanta“, was andere Duos nicht haben? Was unterscheidet euch von anderen Musikern?

"Um Pachanta wird eine riesige Marke aufgebaut, wir führen nicht nur mit dem Euro-Latin-Pop und unserem Sprachenmix aus Englisch und Spanisch einen neuen Musikstil ein, bringen mit dem Euro-Latin-Dance einen neuen Tanz in die Tanzschulen, sondern haben auch einen eigenen Pachanta-Drink kreiert und ganz ehrlich gesagt, da sind wir schon etwas stolz drauf. Jeder einzelne unseres Teams steckt so viel Herzblut in unser Projekt. Neben dieser Leidenschaft wird von unserem Label auch einiges an Geld investiert, wir arbeiten mit den Profis der Profis und werden somit auch auf den Einstieg in den internationalen Markt vorbereitet."

Welche Projekte stehen bei euch in nächster Zeit noch an? Worauf können sich die Fans freuen?

"Am 30.07. haben wir unsere erste Single 'Cruel Summer' gemeinsam mit dem Musikvideo veröffentlicht und da legen wir dann noch eins drauf, denn - wir dürfen es schon verraten – es wird dazu schon bald einen mega coolen Remix geben. Zudem arbeiten wir weiterhin sehr intensiv an weiteren Titeln für unser Album 'Miami Nights'. Wir freuen uns auch riesig auf unsere ersten Auftritte gemeinsam und können euch dazu nur sagen – stay tuned!"

Das Video zu "Cruel Summer" seht ihr hier: