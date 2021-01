Cristóbal: Der Ex-"Popstars"-Sieger startet mit Pachanta durch!

Cristóbal startet mit Pachanta durch

Cristóbal verrät uns aufgeregt, welche Idee hinter Pachanta steckt. Zusammen mit seinem talentierten Team kam ihm die Idee, Songs der 80er zu covern und sie dabei in einem völlig neuen Licht erscheinen zu lassen. "Euro-Latin-Pop holt die Songs der 80’s nicht nur zurück – sondern bringt sie mit Reggaeton-Beats und Latino-Klängen zurück in die Zukunft", schwärmt er.

Besonders krass: Über 600 Talente haben sich beworben, um an Cristóbals Seite zu singen. Letztendlich haben es aber nur 15 Ladies ins Finale geschafft! "Ich fühle mich selbstverständlich sehr geehrt, dass so viele Damen mit mir zusammenarbeiten wollen", gesteht er lächelnd. "Das hat mir wirklich sehr geschmeichelt, als ich letztendlich erfahren habe, wie viele Bewerbungen eingegangen sind, aber vor allem freue mich total darüber, dass so viele Lust auf das Projekt haben. Anfangs konnte ich das ganz ehrlich nicht so einschätzen, wie Pachanta und die Idee dahinter ankommen wird. Heute kann ich nur sagen, ich bin total happy mit dem bisherigen Ergebnis. Da sind echt Top-Sängerinnen dabei."