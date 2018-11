Michael Patrick Kelly & Frau Joelle Verreet: Wann kommt das Baby?

Michael Patrick Kelly hat eine wahre Bilderbuchkarriere hingelegt. Mit nur 15 Jahren komponierte er den Mega-Hit "An Angel". Ab dem Zeitpunkt ging es für die nur noch bergauf. Er und seine Geschwister wurden über Nacht zu Mega- . Mit über 20 Millionen verkauften Platten gehören sie zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten.

Michael Patrick Kelly: Herzzerreißendes Statement zu Schwester Maite

Der Erfolg und seine Schattenseiten

Doch der enorme Druck machte Paddy kaputt. Er hatte immer wieder mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen, dachte sogar an . "Ich glaube, viele Menschen verbinden Glück mit Geld, Ruhm. Äußerlich lebte ich im Schloss und füllte Stadien und hatte goldene Platten. Aber da war auch eine innere Leere da, die ich nicht stillen konnte mit all diesen Dingen", erzählte er in der Talkshow "3 nach 9". 2014 traf er eine drastische Entscheidung. Sechs Jahre zog er sich in ein Kloster in Frankreich zurück.

Heute ist Paddy endlich angekommen. Er tourt erfolgreich als Solo-Künstler durchs Land - und tingelt von einer -Show in die nächste. So begeisterte er bereits bei der -Show "Sing mein Song", "Meylensteine" und aktuell als Coach bei "The Voice of Germany" (donnerstags, 20:15 Uhr, & sonntags, 20:15 Uhr, Sat.1).

Das ist Michael Patricks große Liebe

Doch nicht nur beruflich läuft's rund für den 40-Jährigen. 2013 heiratete er die belgische Journalistin Joelle Verreet. "Wir kannten uns schon als Teenager. Damals war es eher eine Einbahnstraße. Ich fand sie toll, aber sie mich nicht. Erst 20 Jahre später hat es bei uns beiden gefunkt. Es ist ein Geschenk des Himmels", erzählte er in der NDR-Show "DAS!". Heute leben die beiden in Niederbayern auf dem Land. Trotz vollgepackten Terminkalender funktioniert die Ehe besser denje! "Sie ist sehr, sehr großzügig und sehr verständnisvoll", schwärmte er bei "Rocktalent". "Wenn wir zusammen sind, ist es intensiver, wenn ich unterwegs bin, macht jeder so ein bisschen sein Ding."

Wann kommt das erste Baby?

Doch wie sieht es mit Nachwuchs bei den beiden aus? Immerhin ist Paddy in einer Großfamilie mit elf Geschwistern aufgewachsen. Vor einiger Zeit plauderte er gegenüber "Promiflash" aus dem Nähkästchen. Auf die Frage, ob er bald eigene Kinder haben will, antwortete er: "Es wäre schön, wenn’s klappt. Wir sind für alles offen." Klingt fast so, als es nicht mehr lange dauert. Oder ist Joelle etwa schon schwanger? Das wissen wohl nur die beiden...