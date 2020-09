Wer Pams Instagram-Profil liebt, wird auch dieses Buch lieben. Denn neben coolen Rezepten und ihren Lieblingsübungen für einen knackigen Po, erfährst du garantiert noch das ein oder andere Geheimnis aus dem Leben des Fitness-Girls. Zum Beispiel zeigt sie, was sie in ihrer Handtasche so alles mit sich trägt, oder was ihr absolutes Beauty-Geheimnis ist.