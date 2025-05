Pamela Reif: Trennung! Das ist der wahre Grund

"Sie ist ein absoluter Workaholic, ich bin eher der Abenteuertyp, der raus will, Motorrad fährt und die Welt entdeckt. Unsere Lebensstile waren einfach zu verschieden", so Willi. Und weiter: "Ich brauche jemanden, mit dem ich draußen was erleben kann – die Insel erkunden, spontan losfahren. Dafür war bei ihr einfach kein Platz."