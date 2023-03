Pamela Reif: Nach transphober Aussage - sie will sich rechtfertigen

Das Video, in dem sich Pamela Reif mit diesen transphoben Worten äußerte, hat die Fitness-YouTuberin bereits wieder gelöscht. Doch unter einem ihrer neuen Tanzclips bezog die Karlsruherin nun, nach heftigen Forderungen ihrer Anhänger, noch einmal Stellung und stellt in einem Kommentar klar: "Es tut mir von Herzen leid, dass das Face-Filter-Video [...] so unglaublich falsch wirkt." Sie hätte es nicht transphob gemeint. Jedoch will sie es auch bei diesem Kommentar belassen: "Ich mache dazu kein Statement, weil das die Sache unnötig groß machen würde, aber es ist mir selbst peinlich und ich stimme euch zu, dass das Video falsch aufgefasst werden kann". Bleibt abzuwarten, ob sie mit dieser Entschuldigung die Wogen wieder glätten kann.

