Paola Maria: Ehrliche Worte der Working-Mom! "Manchmal frage ich mich selbst, wie ich das schaffe."

Wie schaffst du den Spagat zwischen Familie und Business? Was sind die größten Herausforderungen?

Manchmal frage ich mich selbst, wie ich das schaffe. Aber am Ende versuche ich einfach, mein Bestes zu geben. Mir ist es unfassbar wichtig, eine gute Mutter zu sein. Gleichzeitig möchte ich mich selbst als Mensch natürlich nicht verlieren und ich habe noch einen Job. Am Ende geht es um Kompromisse und Prioritäten. Ich wäge immer ab, was jetzt gerade in diesem Moment am wichtigsten ist und nicht noch fünf Minuten warten kann.

Du bist ja vom Papa deiner Kinder getrennt – ist es als Patchwork-Familie anstrengender alles unter einen Hut zu bekommen?

Ich liebe mein Patchwork-Leben sehr. Ich habe zwei tolle Töchter und einen sehr lieben Partner dazugewonnen. Ich freue mich aber nicht nur für mich, sondern auch für meine beiden Jungs. Es ist schön, dass sie nochmal zusätzlich Familie dazubekommen haben, die ihnen Aufmerksamkeit schenkt und Werte vermittelt. Die Zeit, in der ich mit meinen Jungs davor alleine war, war wirklich hart. Ich kannte das ja schon von meiner Mama, sie war alleinerziehend.

Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber, wenn du zu viel arbeitest?

Ja, ich habe sehr oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich beruflich unterwegs bin und viel arbeiten muss. Vor allem, wenn es dann auch noch Dinge sind, die mir eigentlich Spaß machen [...]. Da gibt es diese leise Stimme in mir, die mir immer ein schlechtes Gewissen einredet. Und dann ist da noch die Öffentlichkeit auf Social Media, die mir auch erzählt, ich würde als Mama versagen, weil ich arbeite. Das ist natürlich Blödsinn. Es ist eher schade, dass wir immer noch so ein Rollenbild haben. Schließlich ist es ganz normal, dass Frauen auch arbeiten gehen und Geld verdienen und in meinem Fall ernähre ich eben meine Familie. Außerdem finde ich es wichtig, meinen Söhnen vorzuleben, dass man eben arbeiten muss, um Geld zu verdienen, und dass das Frauen und Männer gleichermaßen betrifft.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Ich wünsche mir für die Zukunft und mein Leben, dass es genauso weitergeht, wie es gerade ist. Vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Schlaf. Es wäre einfach schön, wenn alle gesund bleiben, sich alle vier Kinder weiter so toll entwickeln und das finden, was ihnen Spaß macht. Für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich meine innere Ruhe bewahren und dass ich hundertprozentig zu mir stehen kann, so wie ich bin.