Paris Hilton & Carter Reum: Drama kurz nach der Geburt! Er hat sich aus dem Staub gemacht

So soll Carter Reum seine mittlerweile zehnjährige Tochter Evie krass vernachlässigen, und das schon seit ihrer Geburt: „Er hielt sie, küsste sie auf die Stirn, übergab sie wieder an ihre Mutter und verließ den Kreißsaal. Evie hat seitdem nie wieder von ihm gehört“, so der Bekannte. Carter Reums Tochter würde sehr unter der Situation leiden, heißt es weiter. Sie hätte Angst, dass sie ihren kleinen Bruder niemals kennenlernen wird. Zwar würde Reum Unterhalt bezahlen, allerdings sei ihr Lifestyle weit entfernt von dem Luxus, in dem der kleine Sohn von Paris nun aufwachsen würde: „Es ist kein Vergleich!“, so der Insider. „Er finanziert teure Reisen und Diamanten für seine Frau und kauft ein Millionen-Dollar-Kinderzimmer für sein Neugeborenes.“ Ob diese Aussagen Neu-Mama Paris wohl zum Nachdenken bringen? Abwarten! Ihren Mann scheinen die Vorwürfe jedenfalls kalt zu lassen. Über sein Management ließ er erklären, dass er „keine traditionelle Vater-Tochter-Beziehung mit seinem Kind“ hätte, es aber dennoch finanziell versorge. Was das über seine Qualitäten als Vater aussagt, wird Paris früher oder später wohl selbst herausfinden …