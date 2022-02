Paris Hilton: Versöhnung mit Lindsay Lohan!

Danach herrschte jahrelang Funkstille zwischen den It-Girls. Doch wie es scheint, haben die beiden nun das Kriegsbeil begraben. In einem Interview zeigte sich Paris jetzt überraschend nachsichtig: "Wir sind erwachsen geworden. Ich habe gerade geheiratet, sie hat sich verlobt. Wir sind nicht mehr in der Highschool. Ich denke, es war einfach sehr unreif und jetzt ist alles gut." Paris gratulierte Lindsay sogar zur Verlobung im Dezember: "Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit unsere Differenzen hatten, aber ich wollte ihr sagen, dass ich mich wirklich sehr für sie freue." Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob dieser Frieden auch von Dauer ist …