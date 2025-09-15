Sie kämpft gegen den Krebs

Patrice Aminati: Neue Metastasen – Sie meldet sich mit traurigem Update

Patrice Aminati muss erneut einen Rückschlag im Kampf gegen ihre Erkrankung verkraften, doch die junge Mama gibt die Hoffnung nicht auf.

Seit rund zwei Jahren kämpft Patrice Aminati (30) nun schon gegen ihre Erkrankung. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter wurde bei ihr schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Seitdem besteht das Leben der Influencerin und ihrem Mann, Moderator Daniel Aminati (52) aus Hoffen und Bangen, Höhen und Tiefen. Nun hat Patrice bei Instagram ein neues Update gegeben.

Patrice Aminati berichtet von neuen Metastasen

In einer offenen Fragerunde gibt die Blondine schonungslos ehrlich viel über ihre aktuelle Situation preis. „Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will es nicht beschönigen”, erklärt sie. Die aktuelle Therapie habe zu Neben- und Wechselwirkungen geführt. „Durch die Krebsmedikamente wurden meine Leberwerte so schlecht, dass wir die Therapien pausieren mussten. Dann kommen die Metastasen zurück“, so Patrice. Mittlerweile habe sie die Therapie wieder aufgenommen.

Auch auf die Frage, wie sich die Erkrankung auf ihre Psyche auswirke, hat sie eine ehrliche Antwort. Gerade sei es besser, doch sie sei auch „schreck- und schweißgebadet aufgewacht” und hätte sich nur gewünscht, dass das Alles ein Albtraum sei. „Aber das ist es nicht. Es ist die Realität.”

Patrice Aminati wird derzeit von ihren Eltern gepflegt

Sie sei erleichtert, dass ihre Tochter von ihrem schweren Kampf wenig mitbekomme. „Das liegt aber auch an unserem familiären Zusammenhalt”, erklärt Patrice. Derzeit sei sie bei ihren Eltern, die sie pflegen und sich auch um ihr Kind kümmern würden.

Sie bete weiterhin dafür, gesund zu werden, auch wenn aus medizinischer Sicht keine Heilung möglich sei. Im Mai hatte Patrice Aminati im Interview mit „Der Zeit” öffentlich gemacht, dass der Krebs bereits Stadium 4 erreicht habe und sie sich in pallativer Behandlung befinde. Dennoch hoffe sie auf ein Wunder. „Auf meinem Weg habe ich Menschen kennengelernt, die seit 15 Jahren mit dem Status palliativ leben”, so der TV-Star.

