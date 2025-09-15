Patrice Aminati: Neue Metastasen – Sie meldet sich mit traurigem Update

Sie bete weiterhin dafür, gesund zu werden, auch wenn aus medizinischer Sicht keine Heilung möglich sei. Im Mai hatte Patrice Aminati im Interview mit „Der Zeit” öffentlich gemacht, dass der Krebs bereits Stadium 4 erreicht habe und sie sich in pallativer Behandlung befinde. Dennoch hoffe sie auf ein Wunder. „Auf meinem Weg habe ich Menschen kennengelernt, die seit 15 Jahren mit dem Status palliativ leben”, so der TV-Star.