Patrice Aminati: Neues Update im Kampf gegen den Krebs

Patrice genießt ihr Leben deshalb heute umso mehr: "Jetzt im Aufwind, mit der neuen Freude am Leben genieße ich jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick", schreibt sie und erklärt, dass sie dieser schlimmen Zeit trotzdem eine gute Sache abgewinnen konnte: "Die Gnade dieser Erfahrung: Ich habe begriffen, das Leben ist endlich. Ich genieße den Moment … mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird. Ich kann und möchte es immer wieder wiederholen: Ich freue mich an wieder möglich gewordenen Routinen, an der Spinnwebe im Waschkeller, am immer-wieder-Küche-aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Großen, die ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird, an dem frechen Eichhörnchen, dass mir beim Training die Nüsse auf den Kopf wirft …"