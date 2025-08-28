Patrice Aminati: Neues Update im Kampf gegen den Krebs
Patrice Aminati kämpft seit 2022 gegen Hautkrebs. Jetzt meldet sie sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans.
Patrice Aminati ist Mama einer dreijährigen Tochter.
© IMAGO / Gartner
Patrice Aminati (30) kämpft seit nun drei Jahren gegen Hautkrebs. Nachdem sich die Frau von Daniel Aminati (51) nun mehrere Monate zurückgezogen hat, teilt sie ein langersehntes Gesundheitsupdate mit ihren Fans auf Instagram.
Patrice Aminati: "Es gibt Zeiten, in denen man nur allein sein will"
"So viele Nachrichten, so viele Fragen haben mich und meine Familie erreicht. Deshalb heute ein kurzer Zwischenstand", schreibt die 30-Jährige zu einem Foto von sich, auf dem sie strahlend in die Kamera lächelt. Doch der Schein trügt: "Vor vier Wochen habe ich eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten – mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten", berichtet Patrice.
"Ich kann nur sagen: Selbst Therapien brauchen Mut, Durchhaltevermögen. Das erleben so viele von Euch: das Auf und Ab einer Erkrankung, das Rauf und runter des Lebens. Es gibt Zeiten, in denen man nur allein sein will, sich verkriechen möchte ..." Doch Patrice gibt nicht auf und weiß, wofür sie kämpft: "Aber Ihr wisst das alle aus eigenem Erleben und es ist keine neue Erkenntnis: Nach der Dunkelheit, dem Schmerz, kommt das Licht, die Erleichterung. Um so glücklicher das Aufatmen, die Freude und das Glück. Die Dankbarkeit", schreibt sie weiter.
Patrice genießt ihr Leben deshalb heute umso mehr: "Jetzt im Aufwind, mit der neuen Freude am Leben genieße ich jeden Sonnenstrahl, jeden Augenblick", schreibt sie und erklärt, dass sie dieser schlimmen Zeit trotzdem eine gute Sache abgewinnen konnte: "Die Gnade dieser Erfahrung: Ich habe begriffen, das Leben ist endlich. Ich genieße den Moment … mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird. Ich kann und möchte es immer wieder wiederholen: Ich freue mich an wieder möglich gewordenen Routinen, an der Spinnwebe im Waschkeller, am immer-wieder-Küche-aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Großen, die ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird, an dem frechen Eichhörnchen, dass mir beim Training die Nüsse auf den Kopf wirft …"
"Ihr macht mir so viel Mut"
Ihren Fans ist Patrice dankbar für so viel Mitgefühl und Anteilnahme: "Eure Nachfragen, Eure Freundlichkeit, die vielen netten Begegnungen, die aufmerksamen Blicke, die gedrückten Daumen … wie Menschen miteinander umgehen … so positiv und liebevoll … hier und überall. Ich habe auch viele Eurer Ideen, Tipps probiert. Ihr macht mir so viel Mut. Mögen all diese positiven Gedanken auf Euch zurückfallen, Euch Glück, Gesundheit und Liebe schenken."
Am Ende ruft Patrice ihre Fans dazu auf, aufeinander aufzupassen. Was für schöne Worte ...
Quelle: Instagram/patrice.eva