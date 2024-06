Patricia Blanco: "Hochmut und Falschheit" - Sie packt über "Reality Queens" aus!

Kurz vor Ausstrahlungsbeginn verrät Patricia Blanco gegenüber InTouch Online, weshalb sie unbedingt an dem neuen RTL-Format teilnehmen wollte: "An 'Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel' hat mich einfach schon der Name 'Reality Queen' gereizt. Ich bin Luxuslady und Mogli zugleich und habe beide Facetten: Ich kann sowohl hohe Schuhe und Luxusartikel tragen, aber eben auch in Boots durch den Dschungel stampfen. Das ist auch meine Herausforderung gewesen, beide Seiten von mir zu zeigen."

Groß vorbereiten musste sie sich für ihren Ausflug in den Regenwald von Suriname nicht. Denn gegenüber Sender RTL erzählte sie bereits vorab: "Mein Leben ist ein Dschungel. Mein Leben ist eigentlich genau wie diese Sendung heißt, also auf High Heels durch den Dschungel. Das habe ich quasi bei mir zu Hause auch, da brauche ich gar nicht in den Dschungel fahren."