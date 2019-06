Patricia Blanco: Jetzt packt ihr Ex über ihren neuen Freund aus!

Na das ist mal eine Überraschung! In einem unerwarteten Statement packt der Ex von Patricia Blanco nun über ihren neuen Lover aus...

Die Nachricht schlug ein wie Bombe! Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Patricia Blanco in Kult-Moderator Andreas Ellermann scheinbar den neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch was sagt Patricias Ex Nico Gollnick über ihre neue Liebe?

Patricia und Andreas Ellermann ein Paar?

In den letzten Tagen ließ die Liebes-Gerüchteküche mächtig ins Brodeln geraten. Auf einigen aufgetauchten Fotos war die Tochter von Roberto Blanco in vertrauten Posen mit Kult-Moderator Andreas Ellermann zu sehen und sorgte damit für jede Menge Aufsehen. Viele ihrer Fans waren sich bei dem Anblick sofort sicher, dass Patricia und Andreas ineinander den neuen Herz-Mensch fürs Leben gefunden haben. Offiziell bestätigt wurde dies von Patricia und Andreas zwar noch nicht, allerdings hat der Ex von Patricia eine ganz klare Meinung zu der angeblichen Liebelei von Patricia...

Nico Gollnick packt über Patricias Lover aus

Wie Nico Gollnick gegenüber " " berichtet, könnte er sich gut vorstellen, dass Patricia und Andreas perfekt miteinander harmonieren könnten. So erklärt er: "Ich denke schon. Die beiden sind ja alterstechnisch nicht so unterschiedlich und haben einen ähnlichen Background mit der Unterhaltung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es was Tolles werden kann." Ob Patricia und Andreas wohl ihre Liebe in den nächsten Wochen offiziell machen werden? Wir können definitiv gespannt sein...