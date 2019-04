Patricia Blanco: Heißer Nackt-Clip aufgetaucht!

ist das neue Gesicht der „Venus“-Erotikmesse. An der Seite von will sie zeigen, wie viel Sexappeal tatsächlich in ihr steckt. Daran zweifelte die 47-Jährige vor einem Jahr leider selbst noch sehr, nachdem ihr die Brustwarzen abstarben und zwei große Löcher hinterließen. Der Grund: Eine missglückte Brust-OP!

Patricia Blanco: Nackt-Clip!

Heute fühlt Patricia sich wieder wohl in ihrem Körper und freut sich darauf, den schweren Schicksalsschlag endlich hinter sich lassen zu können. "Das ist für mich ein neues Lebensgefühl, weil die Erotik lange weg war aus meinem Leben. Die ganze Geschichte ist sehr körperbezogen, da finde ich viel mehr zu mir als Frau, da bin ich sehr stolz drauf", erklärt sie gegenüber .

Deshalb hat die Tochter von Roberto Blanco auch kein Problem damit, sich für die Kameras auszuziehen. Auf ließ sie ihre Fans an dem offiziellen Fotoshooting für das „Venus“-Plakat teilhaben. In ihrer Story ist sogar ein kurzer Clip zu sehen, auf dem sie nackt neben ihrer Kollegin Micaela liegt. Natürlich durften auch die Fotos im sexy roten Bikini nicht fehlen! Schnell wird klar: Patricia fühlt sich wieder wohl in ihrem Körper und strahlt so viel Selbstbewusstsein aus, wie schon lange nicht mehr!